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Факти / Надзвичайні події

Друга за день: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП

18 липня ще одна смертельна ДТП сталася на трасі Одеса-Рені біля села Маяки. В результаті аварії загинуло двоє людей, ще двох госпіталізували.

За попередніми даними поліції, водій вантажівки MAN хотів здійснити обгін і влетів у ГАЗель.

– Внаслідок аварії 30-річний водій ГАЗелі та на рік його менша пасажирка отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені у медичний заклад.

Водій і пасажир МАNу загинули на місці, – зазначили у поліції.

  • ДТП Одера-Рені
  • ДТП на трасі Одеса-Рені: загинуло двоє людей
  • ДТП на трасі Одеса-Рені: загинуло двоє людей
  • ДТП Одера-Рені
  • ДТП на трасі Одеса-Рені: загинуло двоє людей
  • ДТП на трасі Одеса-Рені: загинуло двоє людей
Друга за день: на трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП / 3 фотографии

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Наразі вирішується питання внесення відомостей до ЄРДР за фактом порушення правил дорожнього руху.

Ранкова ДТП

Поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули шість людей, ще троє – госпіталізовані.

Автомобілі були вщент розтрощені. Тіла загиблих деблокували бійці ДСНС.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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