ДТП на трасі Одеса-Рені: загинуло двоє людей

18 липня ще одна смертельна ДТП сталася на трасі Одеса-Рені біля села Маяки. В результаті аварії загинуло двоє людей, ще двох госпіталізували.

За попередніми даними поліції, водій вантажівки MAN хотів здійснити обгін і влетів у ГАЗель.

– Внаслідок аварії 30-річний водій ГАЗелі та на рік його менша пасажирка отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені у медичний заклад.

Водій і пасажир МАNу загинули на місці, – зазначили у поліції.