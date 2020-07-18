ДТП на трасі Одеса-Рені: загинуло двоє людей

18 липня ще одна смертельна ДТП сталася на трасі Одеса-Рені біля села Маяки. В результаті аварії загинуло двоє людей, ще двох госпіталізували.
За попередніми даними поліції, водій вантажівки MAN хотів здійснити обгін і влетів у ГАЗель.
– Внаслідок аварії 30-річний водій ГАЗелі та на рік його менша пасажирка отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені у медичний заклад.
Водій і пасажир МАNу загинули на місці, – зазначили у поліції.
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Наразі вирішується питання внесення відомостей до ЄРДР за фактом порушення правил дорожнього руху.
Ранкова ДТП
Поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району Одеській області сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинули шість людей, ще троє – госпіталізовані.
Автомобілі були вщент розтрощені. Тіла загиблих деблокували бійці ДСНС.