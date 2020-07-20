В Днепропетровской области частные вагоны сошли с рельсов. Приднепровские железнодорожники уже восстановили движение поездов на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск.
Бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза с одного из них. В это время встречный грузовой поезд экстренно затормозил на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз.
— Движение восстановлено одной колеей: железнодорожники оперативно освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских, — сообщили в Укрзализныце.
Чтобы ускорить перевозки пассажиров к станциям следования, подготовили обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.
Сейчас из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:
- № 80 Киев — Днепр;
- № 115 Бердянск, Покровск — Киев;
- № 54 Одесса — Днепр;
- № 4 Запорожье — Ужгород;
- № 83 Мариуполь — Киев;
- № 733 Покровск — Киев.
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Железнодорожники делают все возможное, чтобы максимально сократить задержку этих поездов в пути. Перегон Воскобойня — Верхнеднепровск откроют для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.
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