В Днепропетровской области частные вагоны сошли с рельсов. Приднепровские железнодорожники уже восстановили движение поездов на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск.

Бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза с одного из них. В это время встречный грузовой поезд экстренно затормозил на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз.

— Движение восстановлено одной колеей: железнодорожники оперативно освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских, — сообщили в Укрзализныце.

Чтобы ускорить перевозки пассажиров к станциям следования, подготовили обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.

Сейчас из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:

№ 80 Киев — Днепр;

№ 115 Бердянск, Покровск — Киев;

№ 54 Одесса — Днепр;

№ 4 Запорожье — Ужгород;

№ 83 Мариуполь — Киев;

№ 733 Покровск — Киев.

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Железнодорожники делают все возможное, чтобы максимально сократить задержку этих поездов в пути. Перегон Воскобойня — Верхнеднепровск откроют для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

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