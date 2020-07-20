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Факты / Происшествия

Авария на железной дороге в Днепропетровской области: опаздывают шесть поездов

В Днепропетровской области частные вагоны сошли с рельсов. Приднепровские железнодорожники уже восстановили движение поездов на перегоне Воскобойня — Верхнеднепровск.

Бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза с одного из них. В это время встречный грузовой поезд экстренно затормозил на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз.

— Движение восстановлено одной колеей: железнодорожники оперативно освободили парную колею перегона и восстановили движение поездов, прежде всего пассажирских, — сообщили в Укрзализныце.

Чтобы ускорить перевозки пассажиров к станциям следования, подготовили обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов.

Сейчас из-за аварии опаздывают пассажирские поезда:

  • № 80 Киев — Днепр;
  • № 115 Бердянск, Покровск — Киев;
  • № 54 Одесса — Днепр;
  • № 4 Запорожье — Ужгород;
  • № 83 Мариуполь — Киев;
  • № 733 Покровск — Киев.

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Железнодорожники делают все возможное, чтобы максимально сократить задержку этих поездов в пути. Перегон Воскобойня — Верхнеднепровск откроют для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Dreamstime

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