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Факти / Надзвичайні події

Аварія на залізниці у Дніпропетровській області: спізнюються шість потягів

У Дніпропетровській області приватні вагони зійшли з рейок. Придніпровські залізничники вже відновили рух поїздів на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ.

Бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд екстрено загальмував на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж.

– Рух відновлено однією колією: залізничники оперативно звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських, – повідомили в Укрзалізниці.

Наразі через аварію спізнюються пасажирські поїзди:

  • № 80 Київ – Дніпро;
  • № 115 Бердянськ, Покровськ – Київ;
  • № 54 Одеса – Дніпро;
  • № 4 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 83 Маріуполь – Київ;
  • № 733 Покровськ – Київ.

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Залізничники роблять усе можливе, щоб максимально скоротити затримку цих поїздів у дорозі. Перегін Воскобійня – Верхньодніпровськ відкриють для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

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Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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