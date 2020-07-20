У Дніпропетровській області приватні вагони зійшли з рейок. Придніпровські залізничники вже відновили рух поїздів на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ.

Бригада виявила сходження з рейок трьох вагонів та висипання вантажу з одного з них. У цей час зустрічний вантажний поїзд екстрено загальмував на 138 км перегону через наїзд на розсипаний вантаж.

– Рух відновлено однією колією: залізничники оперативно звільнили парну колію перегону й відновили рух поїздів, насамперед пасажирських, – повідомили в Укрзалізниці.

Наразі через аварію спізнюються пасажирські поїзди:

№ 80 Київ – Дніпро;

№ 115 Бердянськ, Покровськ – Київ;

№ 54 Одеса – Дніпро;

№ 4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 83 Маріуполь – Київ;

№ 733 Покровськ – Київ.

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Залізничники роблять усе можливе, щоб максимально скоротити затримку цих поїздів у дорозі. Перегін Воскобійня – Верхньодніпровськ відкриють для руху поїздів в обох напрямках найближчим часом.

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