31 июля в Одессе после оглашения решения суда подозреваемый, местный блогер Стас Домбровский, которого отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога, ударил себя лезвием по шее.

Инцидент произошел в Приморском районном суде.

Блогера подозревают в хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Он участвовал в драке и был задержан.

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Мужчине не понравилось решение суда, в знак протеста он порезал себе шею. Блогер считает, что дело против него сфабриковано. А свое участие в драке он объясняет тем, что якобы заступился за друга, на которого напали.

Стасу Домбровскому оказали медпомощь на месте, а позже госпитализировали в больницу.

Сожгли авто блогера

В Харькове сожгли авто блогера и чемпионки Украины по фитнес-бикини Татьяны Коряк.

Человек, совершивший преступление, потерял телефон и вещи недалеко от места пришествия.

Злоумышленника уже задержали.

Источник: Odessa Online, ИА Одесса-медиа