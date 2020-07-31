31 липня в Одесі після оголошення рішення суду підозрюваний, місцевий блогер Стас Домбровський, якого відправили в СІЗО на два місяці без права внесення застави, вдарив себе лезом по шиї.

Інцидент стався у Приморському районному суді.

Блогера підозрюють у хуліганстві (ч. 2 ст. 296 КК України). Напередодні він брав участь в бійці і був затриманий.

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Чоловікові не сподобалося рішення суду, у знак протесту він порізав собі шию. Блогер вважає, що справа проти нього сфабрикована. А свою участь в бійці він пояснює тим, що нібито заступився за друга, на якого напали.

Стасу Домбровському надали медичну допомогу на місці, а пізніше госпіталізували до лікарні.

Спалили авто блогера

У Харкові спалили авто блогера і чемпіонки України з фітнес-бікіні Тетяни Коряк.

Людина, яка скоїла злочин, загубила телефон і речі недалеко від місця події.

Зловмисника вже затримали.

Джерело: Odessa Online, ІА Одеса-медіа