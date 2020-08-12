У Харкові пенсіонерка забрала сина з лікарні та поплатилася життям

У спальному районі Харкова загадково зникла 74-річна жінка, яка нещодавно переїхала з сином у п’ятиповерхівку.

За словами сусідів, вона завжди була привітною та лагідною, та одразу ж їм сподобалася.

Однак одного дня вона зникла та ніхто не міг до неї додзвонитися. Спочатку її почали шукати сусіди. У квартирі правоохоронці на підлозі знайшли пенсіонерку.

На її тілі експерти нарахували більше десятка ножових поранень. Рани були на тулубі, шиї та голові. Ймовірне знаряддя вбивства – звичайний кухонний ніж.

– Ніж було знайдено в рукомийнику замитим. Тобто, потенційний підозрюваний ймовірно його замив, намагаючись скрити сліди злочину, – розповідає керівник Московського відділу поліції Харкова.

Одразу після трагедії зник і її 49-річний син. Наразі він головний підозрюваний у страшному злочині. За словами знайомої жінки, одного разу він побив матір та зник. Однак його майже одразу знайшли у лікарні, де він лежав із запаленням легенів.

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Відомо, що напередодні вбивстві жінка забрала сина з лікарні. Сусідам пояснила – хоче відсвяткувати разом його день народження.

Але місцеві припускають – то була просто відмовка, а насправді бідолашній матері не вистачило грошей на повний курс реабілітації сина у психлікарні. На її пенсію не завжди можна було купити навіть необхідні ліки.

Правоохоронці продовжують шукати підозрюваного у страшному вбивстві рідної матері. Чоловікові загрожує до 15-ти років тюрми.

На жаль, це не єдиний випадок в Україні вбивства родича.

У Черкаській області чоловік накинувся з кулаками на свою 27 річну дружину нібито через те, що вона випила оковитої.

Це відбулося на очах в односельців посеред вулиці. Аби віднести ледь живу жінку додому чоловік навіть попросив допомоги в одного з місцевих мешканців.