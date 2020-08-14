В Олешковском районе Херсонской области правоохранители задержали россиянина с подельником, которые в теплицах выращивали полторы тысячи кустов конопли.

Злоумышленники использовали три теплицы длиной около 30 метров, в каждой из которых выращивали по 500 кустов конопли. При этом насаждения скрывали среди овощных культур.

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У них полиция изъяла 1,5 тыс. кустов конопли и около 40 кг марихуаны, а также винтовку, пистолет, револьвер и все оборудование для выращивания наркотических растений.

— По ценам черного рынка стоимость изъятой марихуаны составляет почти 20 млн грн, — заявили у ГУ НП в Херсонской области.

Подозреваемым грозит до 10 лет за решеткой.































На Херсонщине россиянин с подельником в теплицах выращивали коноплю / 8 фотографий

В Донецкой области полицейские торговали наркотиками

В Донецкой области в городе Краматорск ГБР и СБУ задержали четырех правоохранителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и вымогали взятки у наркоторговцев.

Известно, что они действовали в составе преступной группы. Полицейские получали деньги от лиц, производящих и сбывающих наркотические средства.