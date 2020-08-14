У Олешківському районі Херсонської області правоохоронці затримали росіянина зі спільником, які в теплицях вирощували 1,5 тис. кущів конопель.

Зловмисники використовували три теплиці довжиною близько 30 метрів, в кожній з яких вирощували 500 кущів конопель. Насадження вони приховували серед овочевих культур.

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У них поліція вилучила 1,5 тис. кущів конопель і близько 40 кг марихуани, а також гвинтівку, пістолет, револьвер і все обладнання для вирощування наркотичних рослин.

– За цінами чорного ринку вартість вилученої марихуани становить майже 20 млн грн, – заявили у ГУ НП в Херсонській області.

Підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами.























На Херсонщині росіянин зі спільником у теплицях вирощували коноплю / 6 фотографий

У Донецькій області поліцейські торгували наркотиками

У Донецькій області у місті Краматорськ ДБР та СБУ затримали чотирьох правоохоронців, які займались незаконним обігом наркотиків та вимагали хабарі від наркоторгівців.

Відомо, що вони діяли у складі злочинної групи. Поліцейські отримували гроші від осіб, які виготовляють та збувають наркотичні засоби.