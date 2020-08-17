У Харкові чоловік, тікаючи від поліції, зірвався з балкона багатоповерхівки

У Харкові 39-річний чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, зірвався з балкона багатоповерхового будинку.
Інцидент стався 17 серпня на проспекті Перемоги.
Чоловік перебував у гостях у своєї знайомої. У цей час до неї прийшли працівники поліції, щоб перевірити його причетність до скоєння злочину. Жінка впустила правоохоронців, однак вони не знайшли харків’янина у квартирі.
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Він намагався втекти від поліції та переліз через балкон восьмого поверху. Але спроба втечі виявилася невдалою: чоловік зірвався та впав. Від отриманих травм він помер на місці.
За словами поліції, інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Загиблого раніше неодноразово судили за розбої та грабежі.
Викинувся з вікна багатоповерхівки
14 серпня у Харкові чоловік покінчив життя самогубством.
Інцидент стався на проспекті Тракторобудівників.
Він викинувся з вікна, його тіло знайшли на капоті автомобіля під будинком.