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Факти / Надзвичайні події

У Харкові чоловік, тікаючи від поліції, зірвався з балкона багатоповерхівки

У Харкові 39-річний чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, зірвався з балкона багатоповерхового будинку.

Інцидент стався 17 серпня на проспекті Перемоги.

Чоловік перебував у гостях у своєї знайомої. У цей час до неї прийшли працівники поліції, щоб перевірити його причетність до скоєння злочину. Жінка впустила правоохоронців, однак вони не знайшли харків’янина у квартирі.

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Він намагався втекти від поліції та переліз через балкон восьмого поверху. Але спроба втечі виявилася невдалою: чоловік зірвався та впав. Від отриманих травм він помер на місці.

Поліція 1 Смерть

За словами поліції, інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Загиблого раніше неодноразово судили за розбої та грабежі.

Викинувся з вікна багатоповерхівки

14 серпня у Харкові чоловік покінчив життя самогубством.

Інцидент стався на проспекті Тракторобудівників.

Він викинувся з вікна, його тіло знайшли на капоті автомобіля під будинком.

Джерело: Нацполіція

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