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Факти / Надзвичайні події

На шахті у Львівській області загинув гірник

На шахті Червоноградська №2 у Львівській області загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Під час трагедії чоловік перебував на пересипі конвеєрних стрічок.

ДивітьсяЗастаріле обладнання та затримки зарплати: в яких умовах працюють шахтарі на Львівщині

Працівник вугледобувного підприємства отримав несумісні з життям травми.

Проводиться розслідування. Поліцейські встановлюють всі деталі нещасного випадку.

Обвал шахти в Лисичанську

28 червня в Лисичанську в Луганській області стався обвал на шахті Привільнянська. В результаті трагедії один шахтар загинув.

Ще один гірник був важко травмований.

Всього в зоні аварії перебували четверо гірників. Двом вдалося вибратися самостійно.

Фото: Dreamstime

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