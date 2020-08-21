На шахті у Львівській області загинув гірник

На шахті Червоноградська №2 у Львівській області загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження.
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
Під час трагедії чоловік перебував на пересипі конвеєрних стрічок.
Дивіться: Застаріле обладнання та затримки зарплати: в яких умовах працюють шахтарі на Львівщині
Працівник вугледобувного підприємства отримав несумісні з життям травми.
Проводиться розслідування. Поліцейські встановлюють всі деталі нещасного випадку.
Обвал шахти в Лисичанську
28 червня в Лисичанську в Луганській області стався обвал на шахті Привільнянська. В результаті трагедії один шахтар загинув.
Ще один гірник був важко травмований.
Всього в зоні аварії перебували четверо гірників. Двом вдалося вибратися самостійно.