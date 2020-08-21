На шахті у Львівській області загинув гірник

На шахті Червоноградська №2 у Львівській області загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Під час трагедії чоловік перебував на пересипі конвеєрних стрічок.

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Працівник вугледобувного підприємства отримав несумісні з життям травми.

Проводиться розслідування. Поліцейські встановлюють всі деталі нещасного випадку.

Обвал шахти в Лисичанську

28 червня в Лисичанську в Луганській області стався обвал на шахті Привільнянська. В результаті трагедії один шахтар загинув.

Ще один гірник був важко травмований.

Всього в зоні аварії перебували четверо гірників. Двом вдалося вибратися самостійно.