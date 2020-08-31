ДТП с Добрыниным и Квитковой

Телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова попали в аварию.
По словам Даши, когда они ехали домой, то вона сидела возле водителя. Когда другая машина сзади въехала в них, девушка ударилась головой об торпеду.
Читайте: Это очень страшно: Ирина Федишин раскрыла детали ДТП после концерта
— Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы, — написала Даша.
Пара Добрынина и Квитковой образовалась на шоу Холостяк 9, во время которого телеведущий ради Даши отказал 24-м девушкам.
Расписались Добрынин и Квиткова 20 мая в присутствии только ближайших родственников и друзей.
12 августа состоялась свадьба Никиты Добрынина и победительницы шоу Холостяк 9 сезона Даши Квитковой.