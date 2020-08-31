ДТП с Добрыниным и Квитковой

Телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова попали в аварию.

По словам Даши, когда они ехали домой, то вона сидела возле водителя. Когда другая машина сзади въехала в них, девушка ударилась головой об торпеду.

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— Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы, — написала Даша.















Перелом носа, но не страшно: Добрынин и Квиткова попали в ДТП / 4 фотографии

Пара Добрынина и Квитковой образовалась на шоу Холостяк 9, во время которого телеведущий ради Даши отказал 24-м девушкам.

Расписались Добрынин и Квиткова 20 мая в присутствии только ближайших родственников и друзей.

12 августа состоялась свадьба Никиты Добрынина и победительницы шоу Холостяк 9 сезона Даши Квитковой.