Телеведучий Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова потрапили в аварію.
За словами Даші, коли вони їхали додому, то вона сиділа біля водія. Коли інша машина ззаду в’їхала в них, дівчина вдарилася головою об торпеду.
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– Всі цілі, все добре. У мене тільки перелом носа, але не страшно. Головне, що ми всі живі, – написала Даша.
Пара Добриніна і Квіткової утворилася на шоу Холостяк 9, під час якого телеведучий заради Даші відмовив 24-м дівчатам.
Розписалися Добринін і Квіткова 20 травня присутності тільки найближчих родичів і друзів.
12 серпня відбулося весілля Микити Добриніна і переможниці шоу Холостяк 9 сезону Даші Квіткової.