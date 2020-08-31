Телеведучий Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова потрапили в аварію.

За словами Даші, коли вони їхали додому, то вона сиділа біля водія. Коли інша машина ззаду в’їхала в них, дівчина вдарилася головою об торпеду.

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– Всі цілі, все добре. У мене тільки перелом носа, але не страшно. Головне, що ми всі живі, – написала Даша.















Перелом носа, але не страшно: Добринін і Квіткова потрапили в ДТП / 4 фотографии

Пара Добриніна і Квіткової утворилася на шоу Холостяк 9, під час якого телеведучий заради Даші відмовив 24-м дівчатам.

Розписалися Добринін і Квіткова 20 травня присутності тільки найближчих родичів і друзів.

12 серпня відбулося весілля Микити Добриніна і переможниці шоу Холостяк 9 сезону Даші Квіткової.