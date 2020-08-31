PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Перелом носа, але не страшно: Добринін і Квіткова потрапили в ДТП

Телеведучий Микита Добринін і його дружина Даша Квіткова потрапили в аварію.

За словами Даші, коли вони їхали додому, то вона сиділа біля водія. Коли інша машина ззаду в’їхала в них, дівчина вдарилася головою об торпеду.

Читайте: Це дуже страшно: Ірина Федишин розкрила деталі ДТП після концерту

– Всі цілі, все добре. У мене тільки перелом носа, але не страшно. Головне, що ми всі живі, – написала Даша.

  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
  • ДТП с Добрыниным и Квитковой
Перелом носа, але не страшно: Добринін і Квіткова потрапили в ДТП / 4 фотографии

Пара Добриніна і Квіткової утворилася на шоу Холостяк 9, під час якого телеведучий заради Даші відмовив 24-м дівчатам.

Розписалися Добринін і Квіткова 20 травня присутності тільки найближчих родичів і друзів.

12 серпня відбулося весілля Микити Добриніна і переможниці шоу Холостяк 9 сезону Даші Квіткової.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка