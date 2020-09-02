Игорный бизнес в Броварах: полиция разоблачила нарушителей

В Броварах полиция пресекла деятельность игорного заведения, который уже в третий раз восстановил свою незаконную деятельность.

Местные правоохранители уже неоднократно прекращали незаконную деятельность этого бизнеса, однако заядлые “бизнесмены” снова оборудовали помещение компьютерной техникой вопреки закону.

Полицейские изъяли компьютерное оборудование со всем укомплектованием, мебель, рации, чековые принтеры. Работало запрещенное заведение по отработанной схеме: посетителей допускали по предварительному телефонному звонку.

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В Броварах прикрыли незаконный игорный бизнес, который трижды возобновлял работу / 3 фотографии

Сейчас правоохранители устанавливают организаторов игорного бизнеса. Решается вопрос о представлении ходатайства о наложении ареста на изъятое имущество.

Легализация игорного бизнеса

Верховная Рада Украины приняла закон о государственном регулировании игорного бизнеса.

Закон №2285-д О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр поддержали 248 народных депутатов.

Законопроект принят во втором чтении и в целом.