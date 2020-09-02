Гральний бізнес у Броварах: поліція викрила порушників

У Броварах поліція припинила діяльність грального закладу, який втретє поновив свою незаконну діяльність.

Місцеві правоохоронці вже неодноразово припиняли його незаконну діяльність, проте завзяті “бізнесмени” знову обладнали приміщення комп’ютерною технікою всупереч закону.

Поліцейські вилучили комп’ютерне обладнання з комплектувальниками, меблі, рації, чекові принтери. Працював заборонений заклад за відпрацьованою схемою: відвідувачів допускали за попереднім телефонним дзвінком.

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У Броварах прикрили незаконний гральний заклад, який тричі відновлював роботу / 3 фотографии

Наразі правоохоронці встановлюють організаторів грального бізнесу. Вирішується питання про подання клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Легалізація грального бізнесу в Україні

14 липня Верховна Рада України ухвалила закон про державне регулювання грального бізнесу.

Закон №2285-д Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор підтримали 248 народних депутатів.

Законопроект ухвалений у другому читанні і в цілому.