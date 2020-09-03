К стрельбе в городе Украинка Киевской области причастны 22 человека. Из них 15 местных жителей и семь, которые приехали из столицы, в том числе граждане России.

Правоохранители уже провели 10 обысков у участников инцидента.

Со своей стороны потерпевшие, которые обратились в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает.

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Стрельба в городе Украинка произошла вечером 2 сентября. Группа лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе и устроила конфликт.

Впоследствии он перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ местные жители начали стрелять из охотничьего оружия. Всего прозвучало до 10 выстрелов.