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Факты / Происшествия

Под Мелитополем обстреляли микроавтобус, пострадал водитель

В Запорожской области возле Метитополя неизвестные обстреляли микороавтобус Ford из огнестрельного оружия.

Известно, что во время обстрела пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения. Его госпитализировали в Мелитопольскую городскую больницу.

По предварительной информации, его жизни сейчас ничего не угрожает.

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Полиция продолжает разыскивать злоумышленников, напавших на микроавтобус. Также решается вопрос правой квалификации возбуждения дела.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Расстрел автобуса на трассе Киев — Харьков

В конце августа на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с людьми, в результате чего пострадали четыре человека.

Его догнали несколько автомобилей, остановили, разбили стекло и начали стрелять из пистолета резиновыми пулями.

Тогда прокуратура задержала 14 человек по факту покушения на убийство пассажиров микроавтобуса.

Источник: 061 ua

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