В Запорожской области возле Метитополя неизвестные обстреляли микороавтобус Ford из огнестрельного оружия.
Известно, что во время обстрела пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения. Его госпитализировали в Мелитопольскую городскую больницу.
По предварительной информации, его жизни сейчас ничего не угрожает.
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Полиция продолжает разыскивать злоумышленников, напавших на микроавтобус. Также решается вопрос правой квалификации возбуждения дела.
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Расстрел автобуса на трассе Киев — Харьков
В конце августа на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с людьми, в результате чего пострадали четыре человека.
Его догнали несколько автомобилей, остановили, разбили стекло и начали стрелять из пистолета резиновыми пулями.
Тогда прокуратура задержала 14 человек по факту покушения на убийство пассажиров микроавтобуса.
Источник: 061 ua