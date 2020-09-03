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Факти / Надзвичайні події

Під час ліквідації пожежі у Луганській області загинув військовий

Під час час ліквідації пожежі на Луганщині, загинув старшина Артем Бондаренко.

Його вважали безвісти зниклим з 2 вересня, повідомили у штабі ООС.

– Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна, – розповіли у ООС.

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Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Пожежа у Луганській області

У пожежі у Луганській області горить суха трава та очерет біля села Болотене Станично-Луганського району. Ситуацію ускладнює близькість до лінії фронту та заболочена місцевість.

3 вересня вогонь продовжує лютувати у шести осередках Кремінського, Новоайдарського та Станичо-Луганського районів.

Джерело: Штаб ООС

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