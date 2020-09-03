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Факти / Надзвичайні події

Під Мелітополем обстріляли мікроавтобус, постраждав водій

У Запорізькій області біля Метітополя невідомі обстріляли мікороавтобус Ford з вогнепальної зброї.

Відомо, що під час обстрілу постраждав водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження. Його госпіталізували до Мелітопольської міської лікарні.

За попередньою інформацією, його життю наразі нічого не загрожує.

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Поліція продовжує розшукувати зловмисників, які напали на мікроавтобус. Також вирішується питання правої кваліфікації порушення справи.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Розстріл автобуса на трасі Київ – Харків

Наприкінці серпня на трасі Київ – Харків розстріляли автобус з людьми, в результаті чого постраждали четверо людей.

Його наздогнали декілька автомобілів, зупинили, розбили скло і почали стріляти з пістолета гумовими кулями.

Тоді прокуратура затримала 14 людей за фактом замаху на вбивство пасажирів мікроавтобуса.

Джерело: 061 ua

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