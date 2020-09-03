Пожары на Луганщине и Харьковщине: Аваков назвал причину распространения

Главной причиной распространения пожаров в Харьковской и Луганской областях стал сильный ветер, по состоянию на 12.00 с сентября открытого огня нет.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Пожары приобрели столь стремительного распространения из-за значительных порывы ветра — более 15 м/с. Вокруг населенных пунктов, находящихся в лесном массиве, не было минерализованных полос.

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Он отметил, что к ликвидации пожаров была привлечена пожарная авиация — два самолета АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

От огня пострадали 22 домохозяйств, 33 человека были вынуждены покинуть свои дома.

Реакция президента на пожары 2-3 сентября

Владимир Зеленский заявил, что все пострадавшие от пожаров в Луганской и Харьковской области получат помощь от государства.

Он отметил, что Кабмин готовит проект помощи всем жителям пострадавших районов.

Владимир Зеленский держит ситуацию под личным контролем.