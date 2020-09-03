Пожежі на Луганщині та Харківщині: Аваков назвав причину поширення

Головною причиною поширення пожеж у Харківській та Луганській областях став сильний вітер, станом на 12.00 3 вересня відкритого вогню немає.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

– Пожежа набула такого стрімкого поширення через значні пориви вітру – більше 15 м/с. Навколо населених пунктів, які знаходяться в лісовому масиві, не було мінералізованих смуг.

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Він зауважив, що до ліквідації пожеж було залучено пожежну авіацію – два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України.

Від вогню постраждали 22 домогосподарства, 33 людини були змушені покинути свої будинки.

Реакція президента на пожежі 2-3 вересня

Володимир Зеленський заявив, що усі постраждалі від пожеж у Луганській та Харківській області отримають допомогу від держави.

Він зауважив, що Кабмін готує проект допомоги усім мешканцям постраждалих районів.

Володимир Зеленський тримає ситуацію під особистим контролем.