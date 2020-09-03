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Факти / Надзвичайні події

Стрілянину в місті Українка влаштували 22 людини, серед них є росіяни

До стрілянини у місті Українка Київської області причетні 22 людини. З них 15 місцевих жителів та семеро, які приїхали зі столиці, зокрема громадяни Росії.

Правоохоронці вже провели 10 обшуків в учасників інциденту.

Зі свого боку потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством. Їхньому життю нічого не загрожує.

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Стрілянина у місті Українка сталася ввечері 2 вересня. Група осіб приїхала на автівках з Києва до кафе і влаштувала конфлікт.

Згодом він переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь місцеві жителі почали стріляти з мисливської зброї. Всього пролунало до 10 вистрілів.

Джерело: Нацполіція

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