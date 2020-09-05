Неподалеку ТРЦ NewWay на Позняках двое парней напали на священника.
Поздно вечером, 4 сентября, двое мужчин в состояние алкогольного опьянения избили священника неподалеку Парке Партизанской славы.
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По словам врачей, пострадавший получил серьезные травмы, а также он недавно пережил инсульт.
Правоохранители сразу поймали молодых людей, но священнослужитель отказался писать заявление о нападении и избиении, сказав, что Бог им судья.
Происшествия
Около полуночи на железнодорожной станции Яковцы под Полтавой поезд сбил 18-летнего парня.
Машинист совершил экстренное торможение, но поезд не успел полностью остановиться. Молодой человек скончался на месте из-за травмирования головы.
Жители отмечают, что молодой человек или не услышал поезда, или хотел покончить жизнь самоубийством.
Источник: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный