Сегодня утром в Ужгороде произошел курьезный случай с вором-неудачником.

Мужчина проник в частный дом ночью, однако с награбленным ему скрыться не удалось. Виной тому металлический забор.

Об этом сообщает Патрульная полиция Закарпатской области.

Преступник перелазил через ограждение, зацепился одеждой и повис на заборе.

При этом самостоятельно он освободится не смог. В таком положение его нашел хозяин дома и вызвал полицию. Горе-вора передали в руки следователей.

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К слову, похожий случай произошел и в Одессе. Там полиция задержала мужчину, который украл две бутылки пива, но застрял на заборе вверх ногами.