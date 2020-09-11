32-летняя российская модель Галина Федорова утонула в море у юго-восточного побережья Сардинии.

Бывшая модель Playboy направилась к отдаленному острову Сардинии на арендованной надувной лодке вместе с британским фотографом Евом Тарановым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Galina Model (@galinamodel) 26 Авг 2020 в 11:02 PDT

Как рассказал мужчина, они вместе с Галиной решили по пути остановится и искупаться.

Когда они находились в воде, лодка сорвалась с якоря, из-за чего ее понесло на берег близлежащего рифа.

Таранов рассказал итальянским полицейским, что они пытались доплыть до лодки, но затем он потерял Федорову из виду. После этого фотограф позвал на помощь находящееся поблизости судно.

Его отвезли на Сардинию, а при помощи вертолета было обнаружено тело модели.

Итальянские полицейские заявили, что они расследуют, могла ли пара участвовать в шпионаже, поскольку трагедия произошла недалеко от военной базы НАТО. У Таранова изьяли квадрокоптер.

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Российская модель Ксения Пунтус выпала из окна

В январе 2020 года модель Ксения Пунтус была найдена в центре Москвы рядом с домом своего молодого человека, внука Никиты Михалкова. У нее были переломаны ребра и ноги.

Позже девушка смогла вспомнить, что во время вечеринки выпивала, а затем села на подоконник, с которого упала.

Фото: Galinamodel