32-річна російська модель Галина Федорова потонула в морі біля південно-східного узбережжя Сардинії.

Колишня модель Playboy попрямувала до віддаленого острова Сардинії на орендованому надувному човні разом із британським фотографом Евом Тарановим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Galina Model (@galinamodel) 26 Авг 2020 в 11:02 PDT

Як розповів чоловік, вони разом із Галиною вирішили на шляху зупинитися і поплавати.

Коли вони перебували у воді, човен зірвався з якоря, через що його понесло на берег рифа, що розташований поруч.

Таранов розповів італійським поліцейським, що вони намагалися доплисти до човна, але потім він загубив Федорову. Після цього фотограф покликав на допомогу судно.

Його відвезли на Сардинію, а за допомогою вертольота було виявлено тіло моделі.

Італійські поліцейські заявили, що вони розслідують, чи могла пара брати участь у шпигунстві, адже трагедія сталася недалеко від військової бази НАТО. У Таранова вилучили квадрокоптер.

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Російська модель Ксенія Пунтус випала з вікна

У січні 2020 року модель Ксенія Пунтус була знайдена в центрі Москви поруч із будинком свого молодого чоловіка, онука Микити Михалкова. У неї були переламані ребра і ноги.

Пізніше дівчина змогла згадати, що під час вечірки випивала, а потім сіла на підвіконня, з якого впала.

Фото: Galinamodel