На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини

У Миколаївській області у селі Новоєгорівка зіткнулись вантажний автомобіль з напівпричепом (марка та державний номер встановлюється) з вантажним автомобілем MAN TGA з напівпричепом.
Внаслідок ДТП другий автомобіль перевернувся, кабіни обох транспортних засобів загорілися.
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– Постраждалий водій MAN TGA самостійно вибрався з автівки до приїзду спецслужб, госпіталізації він не потребував. Тіла двох загиблих чоловічої статі (водія та пасажира) співробітники ДСНС деблокували після гасіння, – розповіли у прес-службі ДСНС Миколаївської області.
ДТП у Харкові
14 вересня у Харкові сталася ДТП на мосту на проспекті Льва Ландау.
33-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох дорожніх робітників. Внаслідок ДТП 39 та 56-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.
Водій автомобіля Mercedes-Benz мав ознаки алкогольного сп’яніння.