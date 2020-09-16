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Факти / Надзвичайні події

На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини

У Миколаївській області у селі Новоєгорівка зіткнулись вантажний автомобіль з напівпричепом (марка та державний номер встановлюється) з вантажним автомобілем MAN TGA з напівпричепом.

Внаслідок ДТП другий автомобіль перевернувся, кабіни обох транспортних засобів загорілися.

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– Постраждалий водій MAN TGA самостійно вибрався з автівки до приїзду спецслужб, госпіталізації він не потребував. Тіла двох загиблих чоловічої статі (водія та пасажира) співробітники ДСНС деблокували після гасіння, – розповіли у прес-службі ДСНС Миколаївської області.

  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
  • На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини
На Миколаївщині зіткнулися та загорілися дві вантажівки – загинули дві людини / 4 фотографии

ДТП у Харкові

14 вересня у Харкові сталася ДТП на мосту на проспекті Льва Ландау.

33-річний водій Mercedes-Benz Vito збив двох дорожніх робітників. Внаслідок ДТП 39 та 56-річні чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доправлені до лікарні.

Водій автомобіля Mercedes-Benz мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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