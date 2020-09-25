У центрі Харкова 38-річну жінку поранили невідомі та викрали її автомобіль. Потерпілу госпіталізували.
Нападники зникли з місця скоєння злочину на автомобілі BMW, що належить жінці. Для розшуку та затримання зловмисників у місті введено в дію поліцейську операцію Сирена, – розповіли у поліції.
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Через деякий час машину знайшли на вулиці Минській. Можливо, зловмисники пересіли на інший транспортний засіб.
Зараз поліцією Харкова вживається комплекс необхідних заходів для встановлення місця перебування нападників.
У Харкові затримали грабіжника
На Харківщині затримали чоловіка, який підозрюється у вчиненні серії крадіжок з храмів
У Харкові грабіжники поранили жінку і викрали її авто: оголошено операцію Сирена
на усій території України.
За даними поліції, 31-річний чоловік скоїв сім злочинів у різних регіонах країни.