В Ивано-Франковске сотрудники полиции охраны спасли жизнь 22-летнему парню, который пытался покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел на улице Пулюя. Он вылез на балкон и угрожал прыгнуть с пятого этажа. Полиции удалось успокоить и оттянуть самоубийцу на безопасное расстояние.

При осмотре на его теле нашли резаные раны шеи и рук. По словам свидетелей, после ссоры дома парень уже прыгал с балкона, но запутался в шнурах для белья.

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Сейчас парня задержали и доставили больницу, угрозы его жизни нет.

Самоубийство из-за оценки

В сентябре в Кривом Роге Днепропетровской области 12-летняя школьница выпала из окна многоэтажки.

Врачам не удалось спасти ее из-за того, что травмы были несовместимы с жизнью.

По мнению знакомых, ребенок мог пойти на самоубийство из-за плохой оценки в школе.

Источник: Управление полиции охраны в Ивано-Франковской области