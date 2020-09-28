В Івано-Франківську співробітники поліції охорони врятували життя 22-річному хлопцеві, який намагався покінчити життя самогубством.

Інцидент відбувся на вулиці Пулюя. Він виліз на балкон та погрожував стрибнути з п’ятого поверху. Поліції вдалося заспокоїти та відтягти самогубця на безпечну відстань.

Під час огляду на його тілі знайшли різані рани шиї та рук. За словами свідків, після сварки вдома хлопець вже стрибав з балкону, але заплутався у шнурах для білизни.

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Нині хлопця затримали та доправили лікарні, загрози його життю немає.

Самогубство через оцінки

У вересні у Кривому Розі Дніпропетровської області 12-річна школярка випала з вікна багатоповерхівки.

Лікарям не вдалося врятувати її через те, що травми були несумісними з життям.

На думку знайомих, дитина могла піти на самогубство через погану оцінку у школі.

Джерело: Управління поліції охорони в Івано-Франківській області