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Факты / Происшествия

Мурашки по коже: в Киеве патрульный на лету схватил женщину, которая прыгнула с 15 этажа

В Киеве экипаж патрульных — Павел Боярчук и Александр Головицкий — прибыл на вызов, где женщина намеревалась совершить самоубийство.

Один из патрульных успел подняться на 15 этаж, когда женщина прыгнула. Полицейский в последний момент успел схватить ее за руку и удержать.

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На крики сбежались соседи, которые и помогли удержать женщину. Двое соседей помогали держать женщину сверху, еще двое стояли на 14 этаже и подпирали ей ноги.

— Женщина сопротивлялась, и даже с такой поддержкой Павлу не удалось сразу затянуть ее на балкон. Для безопасности, инспектору пришлось пристегнуть женщину наручниками к перилам, — рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Тогда на место происшествия прибыл еще один экипаж полиции. Инспекторам удалось вытащить женщину на балкон. Ее госпитализировали. 

Попытка самоубийства в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске сотрудники полиции охраны спасли жизнь 22-летнему парню, который пытался покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел на улице Пулюя. Он вылез на балкон и угрожал прыгнуть с пятого этажа. Полиции удалось успокоить и оттянуть самоубийцу на безопасное расстояние.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Dreamstime

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