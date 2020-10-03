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Факти / Надзвичайні події

У Франції через негоду змило автомобільний міст

На південь Франції обвалилися сильні дощі та штормовий вітер.

Неподалік від комуни Сен-Мартен-Везюбі через негоду рухнув автомобільний міст. Один з прольотів не витримав потоку річки Бореон. Крім того, там закрили ТРЦ, зупинили потяги та скасували заняття у школах та університетах.

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Влада регіону повідомляє, що ситуація складна, а кількість опадів найближчим часом зросте та може побити рекорди.

У комунах Сен-Мартен-Везюбі, Бельведер і Рокбійер без електрики залишилися понад 8 тис. будинків, а рятувальники розшукують чотирьох людей, які зникли безвісти.

Ураган під Херсоном

На Херсонщині 27 вересня пронісся ураган, внаслідок якого постраждала людина. Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка.

Також надійшло 40 дзвінків щодо пошкодження газових труб, через що 710 жителям відключили подачу газу.

Джерело: La Provence

Фото: Dreamstime

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