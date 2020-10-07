Воровали 2 млрд грн ежемесячно: СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра

Силовики СБУ разоблачили нелегальный конвертцентр, который за время своей работы организовал оборот более чем 15 млрд гривен.
В течение 2019-2020 годов “руководство” центра зарегистрировало более 400 фиктивных фирм.
— В ходе обысков было обнаружено более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления, — говорится в сообщении.
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К масштабной коррупционной схеме причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.
Тысячи предприятий в Украине, пользуясь “услугами” центра, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Разоблаченный конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который Служба в ГНС блокировала ранее.
Расследование по делу продолжается.
Коррупция в Укрзализныце
В июле работники СБУ разоблачили хищение средств Укрзализныци путем поставки некачественных и контрабандных запчастей.
В течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци.
Общая сумма ущерба составила почти 200 млн грн. Еще 50 млн грн злоумышленники успели обналичить.