Силовики СБУ разоблачили нелегальный конвертцентр, который за время своей работы организовал оборот более чем 15 млрд гривен.

В течение 2019-2020 годов “руководство” центра зарегистрировало более 400 фиктивных фирм.

— В ходе обысков было обнаружено более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления, — говорится в сообщении.



















Воровали 2 млрд грн ежемесячно: СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра / 5 фотографий

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К масштабной коррупционной схеме причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

Тысячи предприятий в Украине, пользуясь “услугами” центра, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Разоблаченный конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который Служба в ГНС блокировала ранее.

Расследование по делу продолжается.

Коррупция в Укрзализныце

В июле работники СБУ разоблачили хищение средств Укрзализныци путем поставки некачественных и контрабандных запчастей.

В течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци.

Общая сумма ущерба составила почти 200 млн грн. Еще 50 млн грн злоумышленники успели обналичить.