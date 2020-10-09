У селі Болотне, Луганській області, під час гасіння пожеж вибухнув поджарний автомобіль. Травмировалось три человека.

— 9 октября 2020 в 9.50 при тушении пожара в районе с. Болотеное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля, — сообщила райгосадминистрация.

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Администрация отметила, что в результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля, сотрудник ГСЧС и мастер леса. Сейчас пострадавшие госпитализированы.

Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Спасатели ликвидировали все пожары в Луганской области

Работники ГСЧС ликвидировали все пожары в Луганской области. Пожарные дежурят на территории пожаров с 8 по 9 октября.

Специалисты определили, что огонь охватил более 20 тыс. га площади.

Источник: Станично-Луганский райгосадминистрация

Фото: Станично-Луганский райгосадминистрация