У центрі Києва іноземці влаштували стрілянину. Підозрюваних затримали правоохоронці.

– Близько 17.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто та чути постріли, – розповіли у ГУ НП у Києві.

Під час руху вулицею Грушевського невідомі здійснили кілька пострілів. На місці події правоохоронці виявили чотири гільзи.

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– Внаслідок події ніхто не постраждав. Шість машин поліцейські зупинили у Солом’янському районі столиці. У них перебувало 14 осіб – всі вони громадяни іншої держави, – зазначили у поліції.

Підозрюваним загрожує покарання за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України – до семи років позбавлення волі.

Стрілянина у Києві