В Запорожье из-за ДТП перевернулась маршрутка (ФОТО)

В Запорожье водитель автомобиля Skoda 1960 года во время выезда не предоставил дорогу и столкнулся с Mercedes Sprinter, за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения. В результате ДТП маршрутка перевернулась.

На момент аварии в салоне Mercedes Sprinter находилось 18 пассажиров.

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— В результате аварии пострадал водитель автомобиля Mercedes Sprinter и двое его пассажиров. Решается вопрос об открытии уголовного дела, — рассказали в ГУ НП в Запорожской области.

Пострадавших госпитализировали. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.

Очевидцы рассказали, что пострадавших пришлось доставать через люк.







Людей доставали через люк: в Запорожье из-за ДТП перевернулась маршрутка / 2 фотографии

В Киеве горела маршрутка

В Оболонском районе столицы во время движения загорелась маршрутка. На помощь бросились водители, которые проезжали мимо.

До приезда спасателей им удалось погасить пламяогнетушителями. Известно, что во время происшествия не пострадал ни один человек.

В начале октября в Киеве маршрутное такси сбило трех прохожих. Одна женщина умерла, двух забрали в больницу.

По словам водителя маршрутки, у него отказали тормоза.