У Запоріжжі через ДТП перекинулася маршрутка (ФОТО)

У Запоріжжі водій автомобіля Skoda 1960 року народження під час виїзду не надав дорогу та зіткнувся з Mercedes Sprinter, за кермом якого перебував чоловік 1980 року народження. Внаслідок ДТП маршрутка перекинулася.

На момент аварії у салоні Mercedes Sprinter перебувало 18 пасажирів.

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– В результаті аварії постраждав водій автомобіля Mercedes Sprinter та двоє його пасажирів. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, – розповіли у ГУ НП у Запорізькій області.

Постраждалих госпіталізували. За словами медиків, їх життю нічого не загрожує.

Очевидці розповіли, що постраждалих довелося діставати через люк.







Людей діставали через люк: у Запоріжжі через ДТП перекинулася маршрутка / 2 фотографии

У Києві горіла марштутка

В Оболонському районі столиці під час руху загорілася маршрутка. На допомогу кинулися водії, які проїжджали повз.

До приїзду рятувальників їм вдалося погасити полум’явогнегасниками. Відомо, що під час події не постраждала жодна людина.

На початку жовтня у Києві маршрутне таксі збило трьох перехожих. Одна жінка померла, двох забрали до лікарні.

За словами водія маршрутки, у нього відмовили гальма.