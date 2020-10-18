Бійка та розбитий автомобіль: на Львівщині двоє чоловіків зірвали передвиборчу агітацію

У селищі Рудно Львівської області двоє осіб намагалися перешкодити передвиборчій агітації одного із кандидатів.

Чоловіки віком 24 та 31 рік влаштували бійку та пошкодили автомобіль кандидата до Львівської міської ради.

Зловмисниками виявилися місцеві мешканці, мотиви зриву передвиборчої агітації встановлюються.

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Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) КК України.

Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.

Викрадення причіпу з передвиборчою агітацією

Наприкінці вересня керівник однієї із політичних партій повідомив, що у Львові викрали причіп з агітаційним банером.

Поліція знайшла зловмисника на початку жовтня: ним виявився 33-річний мешканець одного із сіл області.

Причіп марки Автобан знайшли у нього в гаражі, а ось агітація зникла безслідно.

Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.