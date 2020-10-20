В столице Польши Варшаве из-за пандемии коронавируса отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года.

Причиной такого решения стала экономия средств в бюджете столицы.

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— Здоровье жителей — самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города, — заявила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая.

По ее словам, она надеется, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

Коронавирус в мире

За сутки еще более 400 тыс. человек заразились коронавирусом в мире, а за все время пандемии общее количество инфицированных по состоянию на 20 октября составило 40 647 566 случаев.

Среди них умерли от осложнений 1 122 984 пациента и 30 352 918 — выздоровели.

Источник: Onet