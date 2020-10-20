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Факти / Надзвичайні події

У Варшаві скасували святкування Нового року через коронавірус

У столиці Польщі Варшаві через пандемію коронавірусу скасували всі заходи, пов’язані зі святкуванням Нового року.

Причиною такого рішення стала економія коштів у бюджеті столиці.

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– Здоров’я жителів – найголовніше. Відсутність заходів призведе до того, що частина фінансів залишиться у касі міста, – заявила прес-секретар адміністрації міста Кароліна Галецька.

За її словами, вона сподівається, що компенсувати втрачене вдасться наступного року.

Коронавірус у світі

За добу ще понад 400 тис. людей заразилися коронавірусом у світі, а за весь час пандемії загальна кількість інфікованих станом на 20 жовтня сягнула 40 647 566 випадків.

Серед них померли від ускладнень 1 122 984 пацієнта і 30 352 918 – одужали.

Джерело: Onet

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