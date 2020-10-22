Суд Одесской области принял наказание для мужчины, который спросонья зарезал собственного брата. Злоумышленник нанес родственнику тяжелые телесные повреждения, которые привели к его смерти. Причиной конфликта стали замечания родственника.

35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире и уснул на несколько часов. Вместе с ним жили его родные, которые во время сна правонарушителя сидели на скамейке под своим домом и ждали, когда он проснется и откроет дверь.

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Когда злоумышленник проснулся и впустил родственников в дом, он услышал от своего брата, который младше его на три года, упреки и замечания. В ответ на комментарии, преступник схватил нож и ударил родственника в живот.

В результате конфликта, раненый мужчина скончался в больнице. Полиция задержала подозреваемого.

Сейчас суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом пытались скрыть убийство мужчины

В Киевской области хозяева дома зарезали гостя. Преступление произошло на свадьбе. Между двумя мужчинами завязался конфликт. Младший выхватил нож и ударил в спину старшего товарища. 41-летний мужчина скончался на месте.

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