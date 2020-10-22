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Факти / Надзвичайні події

На Одещині чоловік спросоння зарізав рідного брата

Суд Одеської області ухвалив покарання для чоловіка, який спросоння зарізав власного брата. Зловмисник наніс родичу тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до його смерті. Причиною конфлікту стали зауваження родича.

35-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння закрився в квартирі та заснув на кілька годин. Разом з ним жили його рідні, які в час сну правопорушника сиділи на лавці під своїм будинком та чекали, коли чоловік прокинеться і відчинить двері.

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Коли  прокинувся та впустив родичів до помешкання, він почув від свого брата, який молодший від нього на три роки, докори та зауваження. У відповідь на коментарі, злочинець схопив ножа та вдарив родича у живіт.

У результаті конфлікту, поранений чоловік помер у лікарні. Поліція затримала підозрюваного.

Нині суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Під Києвом намагалися приховати вбивство чоловіка

У Київської області господарі будинку зарізали гостя. Злочин стався на весіллі. Між двома чоловіками зав’язався конфлікт. Молодший  вихопив ножа і вдарив у спину старшого товариша . 41-річний чоловік помер на місці.

Фото: Dreamstime

Джерело: Нацполіція

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