Суд Одеської області ухвалив покарання для чоловіка, який спросоння зарізав власного брата. Зловмисник наніс родичу тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до його смерті. Причиною конфлікту стали зауваження родича.

35-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння закрився в квартирі та заснув на кілька годин. Разом з ним жили його рідні, які в час сну правопорушника сиділи на лавці під своїм будинком та чекали, коли чоловік прокинеться і відчинить двері.

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Коли прокинувся та впустив родичів до помешкання, він почув від свого брата, який молодший від нього на три роки, докори та зауваження. У відповідь на коментарі, злочинець схопив ножа та вдарив родича у живіт.

У результаті конфлікту, поранений чоловік помер у лікарні. Поліція затримала підозрюваного.

Нині суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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