Взрыв на танкере РФ в Азовском море: судно отбуксировали

Российский танкер Генерал Ази Асланов, у которого во время перехода по Азовскому морю произошел взрыв, отбуксировали на якорную стоянку.

Судьба трех членов экипажа до сих пор неизвестна.

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— Буксировка завершена в 05.40. Доставили на якорную стоянку, — заявили в Росморречфлоте.

На борту было 13 человек, все граждане РФ.

Взрыв танкера

24 октября, стало известно о взрыве на российском танкере в Азовском море.

Он был пустым и направлялся в Ростов-на Дону. После взрыва в судне образовались огромные пробоины.

10 членов команды удалось снять с горящего судна.

Источник: ТАСС