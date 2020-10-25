Вибух на танкері РФ в Азовському морі: судно відбуксирували

Російський танкер Генерал Азі Асланов, у якого під час переходу по Азовському морі стався вибух, відбуксирували на якірну стоянку.
Доля трьох членів екіпажу досі невідома.
Читайте: Вибух на танкері РФ в Азовському морі: названо причини події
– Буксирування завершене о 05.40. Доставили на якірну стоянку, – заявили у Росморрічфлоті.
На борту було 13 осіб, всі громадяни РФ.
Вибух танкера
24 жовтня, стало відомо про вибух на російському танкері в Азовському морі.
Він був порожнім і прямував до Ростова-на Дону. Після вибуху у судні утворилися величезні пробоїни.
10 членів команди вдалося зняти з палаючого судна.
Джерело: ТАСС