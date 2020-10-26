Вбивство на Троєщині – на зупинці знайшли мертву жінку

У Києві на Троєщині на зупинці знайшли тіло жінки із численними ушкодженнями. Загиблою виявилась 46-річна мешканка столиці, яка напередодні мала конфлікт зі своїм знайомим.

Перехожі зателефонували до Деснянського управління поліції та розповіли, що побачили жінку зі слідами насильницької смерті.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, на місці поліцейські оглянули місце, опитали свідків та виявили тіло невідомої жінки.

– Лікарі оглянули потерпілу та констатували її смерть. Під час огляду тіла жінки, криміналісти виявили сліди асфіксії, які вказують на те, що, ймовірно, її задушили. Поряд ми знайшли особисті речі невідомої, а згодом встановили її особу.

Для встановлення остаточної причини смерті, тіло відправили на судово-медичну експертизу.















Напередодні конфліктувала з убивцею: у Києві на зупинці знайшли мертву жінку / 4 фотографии

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Поліції вдалося встановити особу вбивці та затримати його. Ним виявився 32-річний уродженець Херсонщини.

Чоловіку оголосили про підозру за фактом Умисне вбивство. Зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Вбивство на Одещині

На Одещині, у селі Лиманське, чоловік напав на власну дружину. Він розбив їй голову – це стало причиною смерті жінки.

Пара давно розірвала стосунки, проте вони жили в одному будинку. Чоловік і жінка часто сварилися. Їхні конфлікти перетікали у бійки.