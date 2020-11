Теракт в Вене

Джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене, которые состоялись вечером 2 ноября.

Об этом сообщила американская компания SITE Intelligence Group, которая следит за информационной активностью боевиков.

