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Факты / Происшествия

Джихадисты заявили о причастности к теракту в Вене

Джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене, которые состоялись вечером 2 ноября.

Об этом сообщила американская компания SITE Intelligence Group, которая следит за информационной активностью боевиков.

— Джихадисты считает нападение на Вену “частью закона” за участие Австрии в коалиции под руководством США, — сообщила компания.

Австрия присоединилась к коалиции в борьбе с ИД в сентябре 2014 года. Тогда канцлер Курц заявил, что участие Австрии носить политический, а не военный характер.

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То есть, страна придерживается нейтралитета и преимущественно оказывает гуманитарную помощь религиозным меньшинствам.

Теракт в Вене

Вечером 2 ноября в Вене произошло нападение на здание местной синагоги.

Неизвестные лица открыли стрельбу на шести локациях города. МВД Австрии рассматривает это как возможный теракт.

Одного из нападавших удалось задержать — полиция просит граждан не выходить на улицу.

В результате теракта погибли три человека. Террористы расстреляли двух случайных прохожих. Мужчина скончался на месте трагедии, а женщина — в больнице.

Также в результате стрельбы погиб один полицейский.

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