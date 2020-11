Теракт у Відні

Джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні, які відбулися ввечері 2 листопада.

Про це повідомила американська компанія SITE Intelligence Group, яка стежить за інформаційною активністю бойовиків.

Jihadist Says Vienna Attack “Part of the Bill” for Austrian Involvement in U.S.-led Coalition https://t.co/gEFTNGwlFV

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) November 2, 2020