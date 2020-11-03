Джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні, які відбулися ввечері 2 листопада.

Про це повідомила американська компанія SITE Intelligence Group, яка стежить за інформаційною активністю бойовиків.

– Джихадисти вважає напад на Відень “частиною закону” за участь Австрії у коаліції під керівництвом США, – повідомила компанія.

Jihadist Says Vienna Attack “Part of the Bill” for Austrian Involvement in U.S.-led Coalition https://t.co/gEFTNGwlFV — SITE Intel Group (@siteintelgroup) November 2, 2020

Австрія приєдналася до коаліції у боротьбі з ІД у вересні 2014 року. Тоді канцлер Себастьян Курц заявив, що участь Австрії носитиме політичний, а не військовий характер.

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Тобто, країна дотримується нейтралітету і переважно надає гуманітарну допомогу релігійним меншинам.

Теракт у Відні

Увечері 2 листопада у Відні відбувся напад на будівлю місцевої синагоги.

Невідомі особи відкрили стрілянину на шести локаціях міста. МВС Австрії розглядає це як можливий теракт.

Одного з нападників вдалося затримати – поліція просить громадян не виходити на вулицю.

У результаті теракту загинули три людини. Терористи розстріляли двох випадкових перехожих. Чоловік помер на місці трагедії, а жінка – у лікарні.

Також у результаті стрілянини загинув один поліцейський.