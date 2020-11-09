На Херсонщине разбился рейсовый автобус

В Херсонской области в селе Садово Белозерского района разбился рейсовый автобус.

В полиции Херсонской области Фактам ICTV подтвердили эту информацию и сообщили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрий Думанский, на месте ДТП полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель маршрутного автобуса Эталон съехал в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет, около 10 человек травмированы. Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Читайте: Смертельное ДТП в Новгороде: автобус врезался в здание университета

ДТП в Харькове

В Харькове неустановленный автомобиль на скорости задел пятилетнюю девочку, которая с матерью переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

ДТП произошло на проспекте Героев Сталинграда. Ребенка с незначительными ушибами доставили в больницу.