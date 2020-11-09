На Херсонщині розбився рейсовий автобус

У Херсонській області в селі Садово Білозерського району розбився рейсовий автобус.

У поліції Херсонській області Фактам ICTV підтвердили цю інформацію та повідомили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський, на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій маршрутного автобусу Еталон з’їхав в кювет та перекинувся.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки віком 42 та 54 роки, близько 10 осіб травмовано. Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини події.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачене позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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ДТП у Харкові

У Харкові невстановлений автомобіль на швидкості зачепив п’ятирічну дівчинку, яка з матір’ю переходила проїжджу частину пішохідним переходом.

ДТП сталося на проспекті Героїв Сталінграду. Дитину із незначними забоями доставили до лікарні.