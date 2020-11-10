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Факти / Надзвичайні події

В Одесі Toyota влетіла в зупинку: четверо постраждалих

10 листопада близько 18.30 автомобіль Toyota в’їхав у зупинку, коли люди чекали там на громадський транспорт.

Внаслідок наїзду, попередньо, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували медики швидкої, яка прибула на місце аварії.

Станом на 19.05 проспект Небесної Сотні в районі ТЦ City Center перекрито. Патрульні перенаправляють транспорт на інші вулиці.

Біля місця, де авто збило людей, працюють правоохоронці.

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  • ДТП в Одесі: Toyota збила чотирьох людей на зупинці
  • ДТП в Одесі: Toyota збила чотирьох людей на зупинці
  • ДТП в Одесі: Toyota збила чотирьох людей на зупинці
  • ДТП в Одесі: Toyota збила чотирьох людей на зупинці
  • ДТП в Одесі: Toyota збила чотирьох людей на зупинці
В Одесі Toyota влетіла в зупинку: четверо постраждалих / 3 фотографии

У Маріуполі авто врізалося в зупинку

20 вересня сталася ще одна ДТП, внаслідок якої постраждали люди на зупинці громадського транспорту.

У Маріуполі Ford Scorpio вилетів з дороги та збив двох жінок на зупинці. Їм надали допомогу медики швидкої та поліцейські.

Фото: Думская 

Джерело: Нацполіція

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