ДТП в Одесі: Toyota збила чотирьох людей на зупинці

10 листопада близько 18.30 автомобіль Toyota в’їхав у зупинку, коли люди чекали там на громадський транспорт.
Внаслідок наїзду, попередньо, постраждали четверо людей. Їх госпіталізували медики швидкої, яка прибула на місце аварії.
Станом на 19.05 проспект Небесної Сотні в районі ТЦ City Center перекрито. Патрульні перенаправляють транспорт на інші вулиці.
Біля місця, де авто збило людей, працюють правоохоронці.
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У Маріуполі авто врізалося в зупинку
20 вересня сталася ще одна ДТП, внаслідок якої постраждали люди на зупинці громадського транспорту.
У Маріуполі Ford Scorpio вилетів з дороги та збив двох жінок на зупинці. Їм надали допомогу медики швидкої та поліцейські.
Фото: Думская