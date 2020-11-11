На Житомирщине из реки достали авто с телами мужчины и мальчика

В Житомирской области спасатели достали из реки автомобиль с телами мужчины и подростка.
Погибшими оказались 39-летний мужчина и его 14-летнего пасынок, которые пропали два дня назад.
При обследовании берега полиция нашла на траве следы шин, которые вели к воде. Впоследствии водолазы нашли в реке затонувшее авто.
— С помощью спецтехники автомобиль подняли со дна водоема. Крутой берег и большая глубина реки в этом месте требовали значительных усилий спасателей для эвакуации транспортного средства. Внутри находились и тела людей, — добавили в полиции.
Правоохранители считают, что с мужчиной и ребенком мог произойти несчастный случай.
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Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин их смерти.
Убийство в Харьковской области
В Харьковской области нашли тело 32-летнего мужчины на берегу водоема в поселке Слобожанское.
Несовершеннолетний на плотине избил пострадавшего. После чего бросил его в водоем, взял деревянную палку и начал топить.